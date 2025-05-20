Эксперт объяснил, в чем главная особенность «Партии пенсионеров»

Политконсультант, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Петр Быстров в интервью газете «Взгляд» прокомментировал итоги VIII съезда «Партии пенсионеров». По его словам, объединению предстоит серьезная работа, от которой будут зависеть результаты на выборах в Государственную думу в 2026 году.

«Кто-то, возможно, назовет Партию пенсионеров нишевой. Но ее сила и потенциал кроются в том, что она говорит с людьми на понятном языке, поднимая важнейшие социальные темы», — подчеркнул Быстров.

Он добавил, что в этом году партия намерена «укрепить свои позиции в регионах, настроена на работу и должна получить достойный результат».

По итогам VIII съезда «Партии пенсионеров», прошедшего в мае, новым лидером выбран Эрик Праздников. Также делегаты избрали новый состав руководящих должностей и утвердили обновленные составы рабочих органов, которые будут отвечать за координацию деятельности объединения в регионах.

Кроме того, партия приняла новый устав, в котором отражены принципы открытости, ответственности и коллективного управления. На съезде утвердили и новую редакцию партийной программы, в которую вошли вопросы пенсионной реформы, социальной политики, образования, здравоохранения, жилищной политики и патриотического воспитания.

Ранее сенатор заявила о необходимости создавать в России «возрастные» рабочие места.