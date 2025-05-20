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Сенатор заявила о необходимости создавать в России «возрастные» рабочие места

Сенатор Епифанова: для россиян от 60 лет нужны масштабные программы переобучения
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PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

В России нужны масштабные программы переобучения специалистов, заявила «Газете.Ru» сенатор, член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Ольга Епифанова.

«Зачастую благие намерения [властей] и декларации о поддержке не находят должного отражения в реальной ситуации на рынке труда, особенно для граждан старше 60 лет. Необходимо не просто призывать людей работать дольше, а создавать для этого реальные, а не формальные условия: масштабные программы переобучения, адаптированные к современным требованиям и возрастным особенностям, экономическое стимулирование работодателей к созданию и сохранению «возрастных» рабочих мест, а также системная борьба с эйджизмом. Без создания такой комплексной инфраструктуры достойной занятости мы рискуем получить лишь формальное увеличение числа работающих пенсионеров, но не качественное улучшение их положения и эффективное использование их бесценного опыта», — отметила Епифанова.

По ее словам, Россия стоит перед лицом демографических вызовов, и сохранение в экономике опытных, квалифицированных кадров — не только вопрос наполнения пенсионной системы, но и залог передачи знаний, сохранения преемственности поколений на производстве и в сфере услуг.

В 2025 году никто из россиян не выходит по возрасту на пенсию. В 2026 году на пенсию выйдут россиянки 59 лет и россияне 64 лет, с 2028 года — 60 лет и 65 лет соответственно.

Ранее сенатор назвала реальную мотивацию работающих пенсионеров.

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