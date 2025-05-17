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На съезде «Партии пенсионеров» выбрали нового лидера

Эрик Праздников стал новым лидером «Партии пенсионеров»
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Telegram-канал «Партия пенсионеров»

По итогам VIII съезда «Партии пенсионеров» новым лидером избран Эрик Праздников, сообщает пресс-служба партии.

Делегаты съезда избрали новый состав руководящих должностей и утвердили обновленные составы рабочих органов, которые будут отвечать за координацию деятельности партии в регионах.

Также партия приняла новый устав, в котором отражены принципы открытости, ответственности и коллективного управления. Кроме того, на съезде утвердили новую редакцию партийной программы, в которую вошли вопросы пенсионной реформы, социальной политики, образования, здравоохранения, жилищной политики и патриотического воспитания.

Делегаты съезда также почтили память покойного многолетнего лидера партии Владимира Буракова и особо отметили его неоценимый вклад в возрождение и развитие «Партии пенсионеров».

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