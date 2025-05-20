Экс-депутат Рады назвал условие, которое придется выполнить Украине

Если Украина действительно хочет урегулировать конфликт, ей придется пойти на частичную капитуляцию. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он подчеркнул, что такой шаг — единственный выход для Киева.

«Речь, во-первых, идет о выводе подразделений ВСУ из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Во-вторых, частичная капитуляция означает демилитаризацию и денацификацию Украины. Тогда Киев сможет сохранить остатки государственности», — детализировал Олейник.

В противном случае Украине грозит полная капитуляция, добавил парламентарий.

Накануне вечером президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проговорили по телефону более двух часов. Главы государств назвали беседу содержательной. Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом. Трамп заявил, что диалог с российским коллегой был «очень хорошим», а их «тон и дух» — «превосходными». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили уровень доверия между Путиным и Трампом.