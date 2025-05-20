Зеленский предложил Трампу свободную торговлю между США и Украиной

Замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что президент страны Владимир Зеленский в письме американскому лидеру Дональду Трампу предложил создать зону свободной торговли между США и Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

По словам замминистра, Зеленский считает, что украинские компании-производители должны ориентироваться на зарубежные рынки, которые являются «более богатыми, развитыми» и предъявляют более высокие требования к качеству продукции. Качка добавил, что для Украины важно сделать акцент на возможности экспортировать в США и иметь соглашение о свободной торговле.

По его мнению, создание инвестиционного фонда США и Украины в рамках соглашения о полезных ископаемых поможет наладить свободную торговлю между странами. Он считает, что это возможно, если в соглашении о свободной торговле будут четко прописаны условия работы фонда. Качка отметил, что это позволит не только решить вопросы тарифов, но и обеспечить прозрачность и предсказуемость регуляторной среды.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов. Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе. Киев сохраняет контроль над недрами, а доходы от новых лицензий будут направлены на восстановление страны. Соглашение не предусматривает прошлых долговых обязательств Украины перед США и освобождает фонд от налогообложения. Сделка стала итогом непростых переговоров, начавшихся в феврале 2025 года по инициативе Трампа.

18 мая Зеленский направил своему американскому коллеге письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах.

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