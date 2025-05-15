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Медведев принял участие в совещании Путина по переговорам с Киевом

Медведев присоединился к совещанию Путина по переговорам с Украиной
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев присоединился к совещанию президента РФ Владимира Путина по подготовке предстоящих переговоров с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат зампреда Совбеза.

Отмечается, что Медведев принял участие в совещании сразу после прилета из Перми.

«После прилета в Москву [Медведев] направился в Кремль на совещание президента», — пояснили в секретариате.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин провел вечером 14 мая совещание по подготовке предстоящих российско-украинских переговоров.

На совещании, помимо членов российской делегации, присутствовали глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, а также глава ФСБ Александр Бортников.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готовится к переговорам только с Путиным.

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