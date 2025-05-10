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Медведев высказался о возможности ударить по европейским лидерам в Киеве

Медведев: РФ не занимается терроризмом и не нанесет удар по лидерам ЕС в Киеве
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что Россия не будет наносить удар по Киеву во время встречи лидеров стран Евросоюза, потому что не занимается терроризмом, в отличие от Киева.

«Не дергайся, крыса. Наша армия в отличие от бандеровских ублюдков не занимается терроризмом», — заявил он.

Медведев добавил, что ему интересны действия украинских властей в случае, если бы российская сторона не смогла больше «гарантировать безопасность пребывания» лидер Евросоюза в Киеве.

До этого в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ заявили, что круг европейских стран, которые были приглашены в Киев по случаю 80-летия Победы, почти полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции.

8 мая президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве.

Ранее Зеленский заявил, что некоторые политики в Европе хотят «лучшее место на Красной площади».

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