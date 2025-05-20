В офисе Зеленского отреагировали на новые санкции Британии против России

Глава ОП Ермак заявил, что Кремль понимает лишь силу, и поддержал санкции Британии

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак поприветствовал санкции Великобритании против якобы «теневого флота» России и заявил, что Кремль «понимает только силу». Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Мы благодарим наших британских друзей за поддержку Украины. Санкции против российского теневого флота и особенно против его капитанов — это правильный путь вперед. Это давление должно продолжаться. Кремль понимает только силу», — написал Ермак.

Сегодня Лондон внес в санкционные списки 18 судов, которые, по его мнению, связаны с «теневым флотом» России, который якобы транспортирует нефть.

«Великобритания вводит санкции против еще 18 судов «теневого флота», перевозящих российскую нефть, а также вспомогательных средств флота», — заявили в МИД Британии.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против России. Она также сказала на встрече глав министерств иностранных дел и обороны ЕС, что сразу после принятия 17-го пакета санкций против РФ Европа начинает подготовку 18-го, «чтобы Россия захотела мира». Каллас также упомянула «закрытый доклад европейской разведки», в котором говорится об эффективности ограничений в отношении РФ.

Ранее в МИД РФ ответили на угрозы Зеленского и ЕС об усилении санкций.