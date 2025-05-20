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В Госдуме процитировали Библию после разговора Путина и Трампа

Депутат Колесник вспомнил Евангелие от Матфея, говоря о беседе Путина и Трампа
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Andrew Harnik/AP/Александр Казаков/РИА Новости

Двухчасовому разговору российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом следует радоваться очень сдержанно, поскольку в политике могут встречаться «подводные камни». Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Как сказано в Евангелии от Матфея: «По плодам их узнаете их». Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что Путин сделал выводы. Он человек проницательный, профессионал. Трамп не глуп. Они больше двух часов разговаривали», — сказал Колесник.

Он также указал, что стороны пока не раскрывают подробностей беседы и говорят «общими фразами». Депутат подчеркнул, что «если и радоваться разговору Трампа и Путина, то очень сдержанно и достойно».

Накануне вечером Владимир Путин и Дональд Трамп проговорили по телефону более двух часов. Президент РФ назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом. Трамп назвал диалог с российским коллегой, назвал его «очень хорошим», а их «тон и дух» — «превосходными», подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили уровень доверия между Путиным и Трампом.

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