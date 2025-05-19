На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мишустин заявил о необходимости поддержать участников СВО, желающих заняться бизнесом

Мишустин: властям РФ важно поддерживать бойцов СВО, захотевших заняться бизнесом
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Властям России важно поддерживать вернувшихся с фронта участников специальной военной операции (СВО), которые приняли решение заняться бизнесом и открыть свое дело. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП), передает РИА Новости.

По его словам, поддержка таких бойцов — это несомненный приоритет властей РФ.

«У них высокий авторитет в обществе, молодежь их поддерживает», — сказал председатель правительства.

В марте сообщалось, что ветеранам специальной военной операции и членам их семей будут помогать с открытием собственного бизнеса.

10 марта этого года президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обеспечить всем участникам СВО право на статус ветерана. Также российский лидер отдал поручение распространить помощь фонда «Защитники Отечества» на членов семей участников специальной военной операции, пропавших без вести.

Ранее в Госдуме выступили против налога для богатых бездельников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами