Мишустин заявил о необходимости поддержать участников СВО, желающих заняться бизнесом

Властям России важно поддерживать вернувшихся с фронта участников специальной военной операции (СВО), которые приняли решение заняться бизнесом и открыть свое дело. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП), передает РИА Новости.

По его словам, поддержка таких бойцов — это несомненный приоритет властей РФ.

«У них высокий авторитет в обществе, молодежь их поддерживает», — сказал председатель правительства.

В марте сообщалось, что ветеранам специальной военной операции и членам их семей будут помогать с открытием собственного бизнеса.

10 марта этого года президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обеспечить всем участникам СВО право на статус ветерана. Также российский лидер отдал поручение распространить помощь фонда «Защитники Отечества» на членов семей участников специальной военной операции, пропавших без вести.

Ранее в Госдуме выступили против налога для богатых бездельников.