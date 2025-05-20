В Бурятии руководителем районного отдела спорта стал ветеран СВО

Ветеран СВО Базаров стал главой районного отдела спорта и молодежи в Бурятии

Участник специальной военной операции (СВО) Виталий Базаров стал руководителем отдела спорта и молодежной политики администрации Джидинского района Бурятии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Валерий Шагжитаров.

Базаров прослужил в Вооруженных силах России 15 лет. Он награжден медалью Суворова, а также медалями Минобороны РФ «За отличие в военной службе», «Участник маневров войск (сил) Восток-2018» и медалью «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия».

Шагжитаров назвал Базарова истинным патриотом и выразил уверенность, что его опыт и знания помогут развивать спорт и молодежную политику в Джидинском районе и воспитывать в подрастающем поколении любовь к Родине и активную гражданскую позицию.

Глава района подчеркнул, что назначение Базарова следует в русле инициативы президента РФ Владимира Путина и поручения главы Бурятии Алексея Цыденова активно привлекать к работе на всех уровнях власти, в том числе в муниципалитетах, участников СВО.

19 мая председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что властям России важно поддерживать вернувшихся с фронта участников специальной военной операции, которые приняли решение заняться бизнесом и открыть свое дело.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят новые льготы ветеранам СВО.