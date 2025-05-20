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В МИД РФ сообщили о провале «спектакля Зеленского»

Захарова: спектакль Зеленского с попыткой срыва переговоров с РФ провалился
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Спектакль Владимира Зеленского, направленный на срыв переговоров с российской делегацией в Стамбуле, потерпел полное фиаско. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

«Попытки оказать психологическое давление на российскую делегацию, которая, как и было заявлено президентом России Владимиром Путиным, 15 мая прибыла в Стамбул для встречи с украинскими представителями, ни к чему не привели. Наивные ожидания, что перенос переговоров заставит Москву отменить их, не оправдались. В результате организованный Зеленским спектакль снова провалился», — отметила она.

По словам Захаровой, Зеленскому «пришлось назначить своих представителей и 16 мая направить их на встречи с российской делегацией».

«Очевидно, что недавние провалы на сцене до сих пор беспокоят его,» — добавила дипломат.

До этого представитель МИД заявила, что Россия готова к продолжению контактов с Украиной.

Ранее Захарова ответила на угрозы Зеленского и ЕС об усилении санкций.

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