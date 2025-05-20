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В МИД РФ сообщили, что Москва готова к продолжению контактов с Киевом

Захарова заявила о готовности России к продолжению контактов с Украиной
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Россия готова к продолжению контактов с Украиной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

Она подчеркнула, что «спекуляции» президента Украины Владимира Зеленского о стремлении к миру необходимо подкрепить реальными делами.

Как отметила Захарова, Москва надеется на то, что на Банковой «возобладает инстинкт сохранения остатков государства».

19 мая российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Впоследствии хозяин Белого дома заявил, что беседа прошла «хорошо» и позволила достичь «определенного прогресса». По его словам, Москва и Киев вскоре начнут переговоры. Президент США уточнил, что условия прекращения огня должны вырабатывать сами стороны конфликта, обладающие «эксклюзивным знанием деталей».

В свою очередь, президент РФ сообщил о готовности работать с Украиной над меморандумом, в котором могли бы быть зафиксированы параметры будущего мирного договора. Он подчеркнул, что в число таких параметров входят принципы урегулирования кризиса и возможные сроки заключения соглашения.

Ранее Зеленский выступил с очередной угрозой в адрес России.

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Переговоры о мире на Украине
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