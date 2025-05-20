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Стало известно, о чем Трамп попросил Путина во время телефонной беседы

Axios: Трамп попросил Путина предложить Киеву то, с чем можно согласиться
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AP/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп попросил своего российского коллегу Владимира Путина включить в меморандум по урегулированию конфликта на Украине пункты, «с которыми можно согласиться». Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источник.

Журналисты сообщили, что американский лидер после телефонного разговора с президентом РФ созвонился с главой Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими коллегами.

«Трамп заявил Зеленскому и европейским лидерам, что он попросил Путина представить «что-то, с чем люди могут согласиться», а не вступить с предложением, которое будет мгновенно отклонено», — говорится в статье.

19 мая президенты РФ и США провели телефонную беседу, которая длилась более двух часов. Позже хозяин Белого дома рассказал, что разговор выдался «хорошим» и позволил достичь «определенного прогресса». По словам Трампа, Москва и Киев вскоре начнут переговоры. Он добавил, что условия для урегулирования конфликта должны вырабатывать стороны, обладающие «эксклюзивным знанием деталей».

Путин, в свою очередь, заявил о готовности РФ работать с Украиной над меморандумом по урегулированию кризиса. Как сказал российский лидер, в этом документе могли бы быть зафиксированы параметры будущего мирного соглашения, включая принципы завершения боевых действий и возможные сроки подписания договора.

Ранее в Европейском союзе возмутились из-за отсутствия давления на РФ со стороны США.

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Переговоры о мире на Украине
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