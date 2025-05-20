Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: армия и флот РФ будут гарантом мира на Украине

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал прошедшие телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

«Наиболее эффективные пути к миру — наша армия и военно-морской флот», — подчеркнул Малофеев.

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Впоследствии хозяин Белого дома заявил, что беседа прошла «хорошо» и позволила достичь «определенного прогресса». По его словам, Москва и Киев вскоре начнут переговоры. Президент США уточнил, что условия прекращения огня должны вырабатывать сами стороны конфликта, обладающие «эксклюзивным знанием деталей».

В свою очередь, президент РФ сообщил о готовности работать с Украиной над меморандумом, в котором могли бы быть зафиксированы параметры будущего мирного договора. Он подчеркнул, что в число таких параметров входят принципы урегулирования кризиса и возможные сроки заключения соглашения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Евросоюзе пожаловались на отсутствие давления на РФ со стороны США.