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Трампу сообщили о предотвращенном теракте у Кремля в ходе перемирия

Ушаков: угрозы терактов предотвратили в районе Кремля и Красной площади 7 мая
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Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали тему угроз терактов в районе Красной Площади после объявления перемирия в честь Дня Победы. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Путин в разговоре с Трампом рассказал, что в преддверии празднования 9 Мая Россией было объявлено трехдневное прекращение огня. Однако в ночь на 7 мая Украина выпустила по российской территории 524 беспилотника, а также американские ракеты Storm Shadow, большая часть из которых шла на российскую столицу, заявил помощник президента.

«Практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади», — приводит Ушаков слова российского президента.

Перед Днем Победы ограничения на работу вводились в 13 аэропортах страны, в том числе в Москве, Ярославле, Иванове, Казани, Нижнекамске, Саратове, Нижнем Новгороде, Калуге, Волгограде и Самаре. Всего над территорией РФ в этот период сбили более 100 украинских дронов.

Ранее в Минобороны заявили о 488 нарушениях майского перемирия ВСУ.

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