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Названо число атак беспилотников, предпринятых перед днем Победы

Старовойт: более 520 атак БПЛА было предпринято 6 и 7 мая
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Inna Varenytsia/Reuters

Около 520 атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) было предпринято в преддверии Дня Победы, 6 и 7 мая. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в эфире телеканала «Соловьев Live».

«6-7 мая более 520 атак было предпринято БПЛА. У нас самые сложные периоды — новогодние и майские праздники», — сказал он.

Активность украинских атак возросла перед проведением парада Победы, куда российские власти пригласили более двух десятков глав государств. Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что «не может гарантировать» их безопасность в Москве 9 мая.

Перед Днем Победы ограничения на работу вводились в 13 аэропортах страны, в том числе в Москве, Ярославле, Иванове, Казани, Нижнекамске, Саратове, Нижнем Новгороде, Калуге, Волгограде и Самаре. Всего над территорией РФ в этот период сбили сбили более 100 украинских дронов.

По информации Telegram-канала SHOT, ВСУ атаковали Москву и Подмосковье беспилотниками «Лютый». Дроны летели роем на небольшом расстоянии друг от друга.

Ранее военблогер назвал приоритетную цель ударов российских дронов в зоне СВО.

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