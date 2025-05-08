В Минобороны сообщили о 488 нарушениях майского перемирия ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после начала действия перемирия, объявленного Россией в честь празднования Дня Победы, предприняли две попытки прорыва госграницы в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск», — заявили в оборонном ведомстве.

В Минобороны рассказали, что ВСУ также атаковали район населенного пункта Дзержинск в Донецкой народной республике (ДНР). Украинские подразделения совершили 173 обстрела из ствольной артиллерии, танков и минометов по позициям Вооруженных сил (ВС) РФ. Кроме того, ВСУ ударили четыре раза из реактивных систем залпового огня и осуществили 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотников.

Всего в Минобороны зафиксировали 488 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины, обвинив власти Киева в нежелании урегулировать конфликт мирным путем.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие на период празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По указу российского лидера, режим прекращения огня действует с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отверг идею Путина о перемирии, подчеркнув, что Киев не может гарантировать безопасность для участников парада Победы в Москве 9 мая.

Ранее в Госдуме заявили, что украинские военные не всегда выполняют приказы офиса Зеленского.