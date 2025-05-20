Эксперт объяснил, каким должен быть мирный меморандум РФ и Украины

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о готовности работать с Украиной над мирным меморандумом. По его мнению, документ должен содержать всего два пункта.

«Меморандум этот должен выглядеть очень просто — это уведомление в ООН о прекращении существования государства под названием Украина. Другие формы меморандума, устраняющие вызовы для России, отсутствуют. И прилагаемый к этому план в режиме так называемой ликвидационной комиссии», — пояснил Пинчук.

19 мая российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Впоследствии хозяин Белого дома заявил, что беседа прошла «хорошо» и позволила достичь «определенного прогресса». По его словам, Москва и Киев вскоре начнут переговоры. Президент США уточнил, что условия прекращения огня должны вырабатывать сами стороны конфликта, обладающие «эксклюзивным знанием деталей».

В свою очередь, президент РФ сообщил о готовности работать с Украиной над меморандумом, в котором могли бы быть зафиксированы параметры будущего мирного договора. Он подчеркнул, что в число таких параметров входят принципы урегулирования кризиса и возможные сроки заключения соглашения.

Ранее в офисе Зеленского рассказали о последствиях разговора Путина и Трампа.