В офисе Зеленского рассказали о последствиях разговора Путина и Трампа

Подоляк: разговор Путина и Трампа не изменил вопрос о решении конфликта

Киев считает, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не изменил ситуацию с урегулированием конфликта. Об этом в своем Telegram-канале заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

«К сожалению, после телефонного разговора Трамп/Путин статус-кво не изменился», — считает он.

По словам Подоляка, Украина по-прежнему предлагает якобы «единственный реалистичный выход» — прекращение огня.

При этом позицию России о необходимости устранить первопричины конфликта Подоляк назвал «неким навязчивым состоянием».

Накануне вечером Владимир Путин и Дональд Трамп проговорили по телефону более двух часов. Президент РФ назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом. Трамп назвал диалог с российским коллегой, назвал его «очень хорошим», а их «тон и дух» — «превосходными», подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе признали, что разговор Путина и Трампа стал победой России.