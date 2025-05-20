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В МИД высказались о ратификации Ираном договора о партнерстве с РФ

МИД: РФ рассчитывает, что Иран вскоре ратифицирует договор о партнерстве
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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Российская сторона рассчитывает, что Иран в ближайшее время ратифицирует договор о всеобъемлющем партнерстве. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью РИА Новости.

«Для нас вопрос с ратификацией закрыт. Мы ждем такого же ответственного отношения от иранских друзей», — заявил он.

По его словам, российская сторона рассчитывает, что этот процесс будет положительным и иранская сторона завершит все ратификационные процедуры, которые приведут договоренности в действие.

17 января президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

8 апреля Государственная дума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Документ призван вывести сотрудничество между Москвой и Тегераном на новый уровень, закрепляя их статус стратегических партнеров.

Ранее турпоток между Россией и Ираном вырос на 52%.

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