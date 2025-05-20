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Слуцкий рассказал о подготовке проекта меморандума о мирном договоре между РФ и Украиной

Слуцкий: проект меморандума о мирном договоре РФ и Украины готовится
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Petrov Sergey/Global Look Press

Проект меморандума о возможном мирном договоре между Россией и Украиной находится в «высокой степени подготовки». Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в интервью «России 24».

По его словам, лично президент России Владимир Путин координирует подготовку пунктов будущего меморандума по существу.

О меморандуме 19 мая рассказал Путин по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер пояснил, что речь идет о документе, определяющем принципы мирного урегулирования конфликта на Украине, сроки заключения соглашений, а также возможное прекращение огня.

В 2022 году Слуцкий входил в состав делегации России, которая вела прямые переговоры с Украиной, в том числе в Стамбуле.

Телефонный разговор президентов России и США состоялся 19 мая, во второй половине дня. Разговор длился более двух часов. Путин назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом. Трамп после беседы с российским коллегой созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе признали ограниченность влияния США после переговоров Путина и Трампа.

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Переговоры о мире на Украине
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