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На Западе признали ограниченность влияния США после переговоров Путина и Трампа

CNN: США признали ограниченность своего влияния и оставили роль мирового лидера
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Andrew Harnik/AP/Александр Казаков/РИА Новости

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продемонстрировал, что Соединенные Штаты признали ограниченность своего влияния на мировую политику и оставили роль мирового лидера. Об этом пишет CNN.

Журналисты отмечают, что США, будучи крупнейшей военной силой и экономикой мира, десятилетиями сохраняли доминирующее влияние на международную политику. Однако Трамп счел, что роль его страны меньше, а Путин — это человек, который не нуждается в его одобрении или преданности. Поэтому американский лидер отступил, говорится в статье.

Также британская газета Financial Times писала, что переговоры Путина и Трампа представляет собой крупную победу России.

Телефонный разговор президентов России и США состоялся 19 мая, во второй половине дня. Разговор длился более двух часов. Путин назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом. Трамп после беседы с российским коллегой созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме заявили о готовности Трампа встретиться с Путиным.

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