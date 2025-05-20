На Западе признали ограниченность влияния США после переговоров Путина и Трампа

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продемонстрировал, что Соединенные Штаты признали ограниченность своего влияния на мировую политику и оставили роль мирового лидера. Об этом пишет CNN.

Журналисты отмечают, что США, будучи крупнейшей военной силой и экономикой мира, десятилетиями сохраняли доминирующее влияние на международную политику. Однако Трамп счел, что роль его страны меньше, а Путин — это человек, который не нуждается в его одобрении или преданности. Поэтому американский лидер отступил, говорится в статье.

Также британская газета Financial Times писала, что переговоры Путина и Трампа представляет собой крупную победу России.

Телефонный разговор президентов России и США состоялся 19 мая, во второй половине дня. Разговор длился более двух часов. Путин назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом. Трамп после беседы с российским коллегой созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме заявили о готовности Трампа встретиться с Путиным.