Трамп предложил Маску остаться на госслужбе

Трамп: Маск может оставаться на работе в Белом доме, сколько захочет

Предприниматель Илон Маск, который в настоящее время руководит департаментом государственной эффективности США (DOGE), может оставаться на государственной службе столько, сколько пожелает, заявил на встрече со своей командой американский президент Дональд Трамп. Трансляцию вел телеканал Fox News.

«Ты можешь оставаться так долго, как захочешь», — сказал Маску Трамп.

29 апреля президент США заявил, что собирается пересмотреть некоторые сокращения, проведенные решением Маска. При этом глава Белого дома подчеркнул, что департамент DOGE выявил многочисленные факты расточительства и мошенничества на миллиарды долларов.

22 апреля стало известно, что Маск с мая намерен сократить свое участие в деятельности возглавляемого им департамента по повышению эффективности работы правительства США.

Ранее Маск одним словом оценил критику Трампа в адрес Зеленского.