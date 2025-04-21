В США заявили о планах Маска покинуть работу в правительстве

Глава Департамента государственной эффективности США (DOGE), предприниматель Илон Маск хочет покинуть работу в американском правительстве. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник.

«Миллиардер готов уйти, потому что он устал отражать то, что он считает кучей отвратительных и неэтичных атак со стороны левых», — говорится в материале.

Издание отметило, что срок полномочий Маска истекает в мае этого года. Однако возможность их продления остается неизвестной, подчеркнули журналисты.

Газета добавила, что Маск не переживает за дальнейшую работу DOGE. По данным издания, это связано с тем, что члены команды департамента уже закрепились во многих ведомствах.

11 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Маск проделал «фантастическую работу». При этом, по словам главы Белого дома, американский предпринимателя «ему не нужен».

Ранее Путин сравнил Маска с Королевым.