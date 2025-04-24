Маск одним словом оценил критику Трампа в адрес Зеленского

Американский предприниматель Илон Маск согласился с критикой президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского после его заявления об отсутствии намерений признавать утраченные территории. Своим мнением Маск поделился на странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Именно», — подчеркнул Маск на своей странице, отвечая на пост вице-президента США Джей Ди Вэнса, который опубликовал скрин сообщения Трампа.

23 апреля Дональд Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его непреклонную позицию по Крыму, назвав ее вредной для переговоров. Глава Белого дома отметил, что полуостров «был потерян много лет назад», еще при администрации президента США Барака Обамы. По мнению американского лидера, этот вопрос «даже не является предметом обсуждения».

Также Трамп предупредил, что на данный момент ситуация на Украине «плачевна». Он отметил, что у Зеленского сейчас есть только два пути: или он заключит мир, или потеряет всю страну через три года.

Газета The Washington Post также писала, что Соединенные Штаты могут предложить представителям Евросоюза и Украины официально признать Крым частью РФ в рамках урегулирования. Кроме того, ожидается, что Вашингтон потребует от партнеров согласиться на остановку конфликта по линии фронта.

Ранее в Польше призвали Киев признать Крым российским.