Маск с мая сократит свое участие в деятельности DOGE

Маск сообщил, что с мая будет менее активно участвовать в работе DOGE

Американский предприниматель Илон Маск с мая сократит свое участие в деятельности возглавляемого им Департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE). Об этом сообщил сам генеральный директор Tesla, выступая перед инвесторами, передает ТАСС.

«Со следующего месяца я буду тратить гораздо больше своего времени на Tesla», — сказал предприниматель.

Маск добавил, что продолжит решать правительственные задачи. По словам главы DOGE, для этого он планирует выделять один или два дня в неделю. При этом работа будет продолжаться до тех пор, пока «это будет полезно и нужно президенту США Дональду Трампу».

21 апреля газета The Washington Post сообщила, что Маск хочет покинуть работу в американском правительстве. Издание отметило, что срок полномочий главы DOGE истекает в мае этого года. Однако возможность их продления остается неизвестной, подчеркнули журналисты.

10 апреля портал Axios сообщал, что группа демократов в палате представителей США потребовала исключить Маска из администрации Трампа. Авторы письма подчеркнули, что предприниматель не может вернуться на эту же должность, если не откажется от своих компаний — Tesla и SpaceX.

Ранее Трамп заявил, что ему «не нужен» Маск.