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Политолог раскритиковала кандидатов на пост президента Румынии

Политолог Шумицкая: в Румынии выбирали между плохим и ужасным кандидатами
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Inquam Photos/George Calin/Reuters

В Румынии на выборах президента выбирали между плохим и ужасным кандидатами. Такое мнение высказал научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая в интервью РИА Новости.

Репутация одного из кандидатов Джорджа Симиона о его поведение оказались такими, что румын не захотели его выбирать, предположила эксперт.

«При этом, с точки зрения большинства румын, им предлагали голосовать за плохого кандидата или ужасного», — заявила Шумицкая.

Также она отметила, что 38-летний «бывший футбольный хулиган» Симион значительно уступает Кэлин Джорджеску — сравнительно тихому и довольно интеллигентному политику с опытом работы в европейской бюрократии. В 2024-м в первом туре Джорджеску поддержали 22,94% граждан Румынии, а Симиона — 13,86%.

18 мая в Румынии состоялся второй тур выборов главы государства, победу на которых одержал мэр Бухареста Никушор Дан. Политик, выступающий за интеграцию страны в НАТО и Европейский союз, обошел лидера ультраправой партии Джордже Симиона. При этом последний уже признал свое поражение.

Посол РФ в Румынии Владимир Липаев заявил, что иностранное вмешательство во время президентских выборов в Румынии было, но не со стороны России.

Ранее сообщалось, что жители Румынии начали резать свои паспорта после выборов.

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