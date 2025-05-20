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Зеленский «умолял» Трампа об одной вещи после разговора президента США с Путиным

FT: Зеленский умолял Трампа не дистанцироваться от переговоров по Украине
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Ben Curtis/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский «умолял» президента США Дональда Трампа после разговора американского главы государства с президентом РФ Владимиром Путиным «не дистанцироваться» от переговорного процесса по Украине. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Он (Трамп/ – прим. ред.) оставляет Москву и Киев, чтобы они пришли к сделке без участия США в качестве посредника… Зеленский умолял американского лидера «не дистанцироваться» от усилий по обеспечению мира», — говорится в сообщении издания.

FT напоминает, что, по словам Трампа, условия сделки могут быть согласованы только противоборствующими сторонами, «потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не будет знать».

20 мая агентство Bloomberg писало, что Украина и ряд стран Европы не согласны с планом Трампа о прямых переговорах Москвы и Киева, на Западе считают, что американский президент «отходит от дипломатических усилий» по решению конфликта.

Ранее в Белом доме заявили о готовности Трампа встретиться с Путиным.

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