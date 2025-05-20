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Сенатор Джабаров осудил Финляндию за траты российских активов на Украину

Сенатор Джабаров заявил, что власти Финляндии потеряли разум
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U.S. Air Force/Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что власти Финляндии лишились разума. Его слова приводит RT.

Так он прокомментировал решение финских властей передать Киеву вооружение за счет российских активов.

«Нынешние правители Финляндии потеряли разум. Я думаю, что мы это будем помнить, примем к сведению и не простим», — сказал он.

До этого другой член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что президент Финляндии Александер Стубб заражен русофобией и не способен адекватно оценить реальность. Он отметил, что русофобия порождает глупость в политических оценках.

Накануне издание The Guardian писало, что лидер Финляндии Александер Стубб в ходе телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом попытался убедить его, что Россия не является великой державой.

Ранее на Западе назвали президента Финляндии Стубба вассалом США.

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