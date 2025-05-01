Журналист Христофору назвал Стубба вассалом США после слов о России и Трампе

Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что России не следует «играть» с Дональдом Трампом. Об этом он написал в социальной сети X.

«Определение вассала в одном заголовке. NYT: Финский президент предупреждает Кремль: «Не играйте с Трампом», — написал журналист.

29 апреля Стубб заявил, что у Трампа заканчивается терпение в вопросе урегулирования конфликта на Украине и предостерег Кремль от «игр» с главой США. Он выразил уверенность, что высказывания американского президента в отношении Москвы «могут сдвинуть вещи в правильном направлении», и Россия сядет за стол переговоров.

В этот же день финский президент сказал, что потенциальные гарантии безопасности для Украины должны включать вооружение республики «до зубов».

По его мнению, Украина может пойти на территориальные компромиссы, отражающие текущую ситуацию на фронте.

Ранее глава МИД Литвы отказал России в праве выдвигать условия по миру на Украине.