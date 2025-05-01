Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе назвали президента Финляндии Стубба вассалом США

Журналист Христофору назвал Стубба вассалом США после слов о России и Трампе
close
Alina Smutko/Reuters

Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что России не следует «играть» с Дональдом Трампом. Об этом он написал в социальной сети X.

«Определение вассала в одном заголовке. NYT: Финский президент предупреждает Кремль: «Не играйте с Трампом», — написал журналист.

29 апреля Стубб заявил, что у Трампа заканчивается терпение в вопросе урегулирования конфликта на Украине и предостерег Кремль от «игр» с главой США. Он выразил уверенность, что высказывания американского президента в отношении Москвы «могут сдвинуть вещи в правильном направлении», и Россия сядет за стол переговоров.

В этот же день финский президент сказал, что потенциальные гарантии безопасности для Украины должны включать вооружение республики «до зубов».

По его мнению, Украина может пойти на территориальные компромиссы, отражающие текущую ситуацию на фронте.

Ранее глава МИД Литвы отказал России в праве выдвигать условия по миру на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами