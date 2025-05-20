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В Совфеде заявили, что президент Финляндии заражен русофобией

Пушков: Стубб заражен русофобией и не способен адекватно оценить реальность
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Президент Финляндии Александер Стубб заражен русофобией и не способен адекватно оценить реальность. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что русофобия порождает глупость в политических оценках.

«Причем удивительно то, что многие западные политики в последнее время совершенно не стесняются выставлять свою глупость на публичное обозрение», — добавил он.

Таким образом он прокомментировал слова Стубба об экономической слабости России и о том, что ее ресурсы якобы истощены.

Накануне издание The Guardian писало, что лидер Финляндии Александер Стубб в ходе телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом попытался убедить его, что Россия не является великой державой.

В конце апреля Стубб заявил, что у Трампа заканчивается терпение в вопросе урегулирования конфликта на Украине и предостерег Кремль от «игр» с главой США.

Ранее европейский лидер призвал вооружить Украину «до зубов».

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