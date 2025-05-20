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На Западе призвали Украину признать поражение

Аналитик Кошкович назвал признание поражения единственным выходом для Киева
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Единственный выход для сохранения Украины — признать украинским властям поражение прямо сейчас. Об этом написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Если будет достигнуто прекращение огня, оно должно включать также приостановку обмена американскими разведданными и поставок оружия. Если прекращения огня не будет, ВС РФ просто продавят фронт», — написал он.

Кошкович добавил, что Зеленскому невыгодно принимать такое решение, поскольку это ударит по его политической карьере.

До этого полковник ВВС США в отставке Роб Мэнесс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может смириться с тем, что инициатива полностью на стороне России, и поэтому пытается отыграться за счет медийных операций.

19 мая Зеленский допустил подписание с Россией меморандума об урегулировании конфликта. Он заявил, что Киев «сформулирует свое видение», если Москва предложит и передаст украинской стороне такой меморандум.

Ранее в Белом доме оценили первую встречу Вэнса и Зеленского после перепалки в феврале.

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