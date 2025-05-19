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В Белом доме оценили первую встречу Вэнса и Зеленского после перепалки в феврале

Пресс-секретарь Белого дома Левитт: встреча Вэнса и Зеленского была продуктивной
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Первая встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса с президентом Украины Владимиром Зеленским после перепалки в Белом доме в феврале была хорошей и продуктивной. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге с журналистами, трансляцию которого вел телеканал CNBC.

«Насколько я понимаю, это была хорошая встреча, продуктивная», — сказала Левитт.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что Зеленский и Вэнс встретились впервые после конфликта в Белом доме. Встреча политиков состоялась на церемонии интронизации папы Римского Льва XIV в Ватикане 18 мая.

На опубликованных снимках можно увидеть дружелюбное приветствие Зеленского и Вэнса, которые улыбнулись и пожали друг другу руки.

В этот же день прошли переговоры Зеленского с Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио в Риме. Они обсудили в том числе переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По данным ирландской телерадиокомпании RTE, беседа политиков длилась около 30 минут.

Ранее Трамп назвал Путина очень мудрым и хитрым человеком.

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