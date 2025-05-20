Песков заявил об отсутствии сроков подготовки меморандума России и Украины

Песков: сроков подготовки меморандума России и Украины нет и быть не может

Сроки подготовки меморандума России и Украины отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о сроках подготовки меморандума, Песков подчеркнул, что сроков нет и быть не может. Он отметил, что все хотят подготовить меморандум как можно быстрее, но, разумеется, «дьявол кроется в деталях».

По словам представителя Кремля, и с российской, и с украинской стороны будут формулироваться свои проекты текста, которыми Москва и Киев обменяются, а затем предстоят сложные контакты по выработке единого документа.

20 мая Песков заявил о воссоздании контактов между Российской Федерацией и Украиной.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны договорились обменяться конкретными предложениями по прекращению огня. При этом четких сроков обмена планами РФ и Украины о прекращении огня пока не появилось. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил о готовности России работать над меморандумом с Украиной.