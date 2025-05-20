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Путин рассказал, как обошелся бы с золотой рыбкой

Путин заявил, что отпустил бы золотую рыбку из экологических соображений
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Alexander Kazakov/Pool/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что отпустил бы золотую рыбку ради защиты экологии. Его слова приводит РИА Новости.

По словам российского лидера, он «не стал бы утруждать» рыбку исполнением своих желаний.

«Я бы старался сам сформулировать свои цели и добиваться их», — пояснил Путин.

До этого Путин признался, что ему всегда хочется кому-то «врезать».

Перед этим президент показал журналистам свою квартиру, расположенную недалеко от его рабочего места в Кремле. Российский лидер признался, что в этой квартире однажды бывали бывший президент США Билл Клинтон (годы президентства: 1993—2001), а также председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. С последним Путин беседовал, «попивая чай».

Глава государства поделился, что в последние три года в основном ночует в Кремле. На видео попало помещение, в которой расположено несколько светлых диванов, на столике перед зеркалом стоит портрет императора Александра III.

Ранее Путин рассказал о деликатесе, который готовил его отец.

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