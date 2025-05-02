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Путин рассказал, что его квартиру в Кремле посещал президент США

Путин рассказал, что в его кремлевской квартире бывал экс-президент США Клинтон
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, что в его квартире в Кремле бывал и бывший президент США Билл Клинтон (годы президентства: 1993 — 2001 годы). Соответствующие кадры с российским лидером вошли в документальный фильм, который будет показан на телеканале «Россия 1» 4 мая.

«Но здесь у меня и Клинтон был», — сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, показывая квартиру.

В этом документальном фильме Путин также рассказал о неформальной части переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, которая состоялась в 2023 году. По его словам, тогда лидеры беседовали в кремлевской квартире «попивая чай».

Кроме того, глава государства поделился, что в последние три года в основном ночует в Кремле. На видео попало помещение, в которой расположено несколько светлых диванов, на столике перед зеркалом стоит портрет императора Александра III. Еще можно заметить у окна белый рояль.

Ранее Путин показал, что у него в холодильнике и на столе в кремлевской квартире.

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