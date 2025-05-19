В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Трампа

Песков: встреча Путина и Трампа сейчас не готовится

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас не готовится. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, сейчас не готовится», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого Песков сообщил, что телефонный разговор глав России и США состоится 19 мая в 17:00 мск. Он отметил, что Кремль расскажет об итогах переговоров лидеров.

Песков также заявлял, что возможная встреча Путина и Трампа зависит от личных договоренностей глав государств.

17 мая в интервью Fox News Трамп заявил, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он намерен переговорить с Путиным, Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп считает, что Вооруженные силы РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи. Он назвал украинского коллегу «величайшим торговцем», отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм. Трамп хочет знать, на что украинцы потратили выделенные США деньги.

Ранее Макрон обратился к Путину перед переговорами с Трампом.