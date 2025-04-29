Володин уличил Клишаса в трактовке Конституции «по-своему»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас по-своему трактует нормы Конституции России. Фрагментом видео с заседания Совета законодателей поделился в Telegram-канале сам Клишас.

«Он иногда по-своему трактует нормы Конституции, но, когда изберется депутатом Государственной думы Российской Федерации, у него будет правильная трактовка норм Конституции. И все встанет на свои места», — заявил спикер Госдумы.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала «не трогать» сенатора. Клишас же отреагировал на высказывания спикера Госдумы словами «появился шанс сделать настоящую карьеру».

В марте Клишас заявил, что законопроект о защите людей от нападений бездомных животных, который позволит среди прочего усыплять содержащихся в приютах животных, не может быть поддержан в представленной редакции, поскольку противоречит Конституции.

Ранее Клишас назвал «мракобесами» авторов учебника по семьеведению.