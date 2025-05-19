Журналист назвал длительность разговора Зеленского и Трампа до звонка Путину

Разговор президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского до звонка российскому лидеру Владимиру Путину продлился пару минут. Об этом на своей странице в соцсети X написал журналист Axios Барак Равид.

«Знакомый мне источник сообщил, что Трамп позвонил Зеленскому перед разговором с Путиным и поговорил с ним несколько минут», — написал Равид.

17 мая Трамп в своей соцсети Truth Social выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с российским и украинским коллегами боевые действия в зоне конфликта будут прекращены. Темой разговора с Путиным станет прекращение «кровавой бани», которая стоит каждой стороне конфликта более 5 тысяч солдат еженедельно. После этого Трамп собирается переговорить с президентом Украины.

19 мая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга заявила об усталости Трампа от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, а также о разочаровании президента США позициями обеих сторон.

По словам Ливитт, Трамп приложил огромные усилия, чтобы достичь мира. Она подчеркнула, что американский лидер «делает все возможное со своей стороны», чтобы помочь РФ и Украине урегулировать конфликт.

Ранее журналист заявил, что Путин начал разговор с Трампом, будучи в музыкальной школе.