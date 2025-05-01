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Трамп назвал Путина мудрым человеком

Трамп заявил, что Путин является очень мудрым и хитрым человеком

Российский лидер Владимир Путин является очень мудрым и хитрым человеком, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает НТВ.

«Путин — очень мудрый и хитрый человек. У него не было намерения заканчивать войну. Он хотел всю территорию [Украины]», — сказал глава государства.

Он добавил, что все еще верит, что Москва и Киев смогут заключить мирное соглашение. Но давать какие-либо гарантии хозяин Белого дома отказался.

29 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российское руководство готово начать прямые переговоры с Украиной без всяких предварительных условий. По его словам, инициатива Путина о временном перемирии в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стала отправной точкой для подобных контактов.

30 апреля о готовности Москвы к прямым переговорам с Киевом без каких-либо предварительных условий также сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он обратил внимание, что украинские власти никак не ответили на соответствующее предложение. Более того, до сих пор они «обставляли» процесс урегулирования множеством предварительных условий, в том числе длительным прекращением огня.

Ранее в США потребовали от РФ «реальных действий» по ситуации на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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