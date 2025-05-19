Президент Украины Владимир Зеленский является препятствием для достижения мира. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Главная предпосылка для движения к миру — освобождение Украины от Зеленского и его окружения», — отметил он.

Дмитрук обратил внимание на то, что обсуждение мира и договоренностей не будет иметь ничего общего с реальностью, пока не будут учтены базовые принципы сосуществования и сотрудничества между Россией, Белоруссией и Украиной.

«Но смена вектора без смены власти невозможна», — добавил нардеп.

17 мая президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с российским и украинским коллегами боевые действия в зоне конфликта будут прекращены. По словам американского политика, он созвонится с лидером РФ в понедельник, 19 мая, в 10:00 (17:00 мск). Темой разговора станет прекращение «кровавой бани», которая стоит каждой стороне конфликта более 5 тыс. солдат еженедельно. После этого Трамп собирается переговорить с президентом Украины.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится 19 мая в 17:00 по московскому времени. В Кремле расскажут об итогах переговоров лидеров, добавил он.

Ранее нардеп Дубинский допустил скорую отставку Зеленского.