Дубинский: Зеленский может уйти в отставку после подписания мирного соглашения

Украинский лидер Владимир Зеленский может в скором времени покинуть занимаемый пост, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем Telegram-канале.

По мнению парламентария, Москва и Вашингтон уже договорились о мирном урегулировании конфликта. В связи с этим от Киева требуется только поставить подписи в соответствующих документах.

«Разыгрывают как по нотам: договор о минералах — ЗАЭС (Запорожская атомная станция — «Газета.Ru») — перемирие. Мы тут просто статисты, от которых нужна подпись и ратификация», — написал Дубинский.

Также он не исключил, что Зеленский может сложить с себя полномочия главы государства через 30 дней после первичного подписания мирного соглашения. Как отметил законодатель, это может быть одним из условий перемирия, которые обсуждают РФ и США.

1 мая официальный представитель государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что американские власти больше не будут играть роль посредника в переговорах между РФ и Украиной. Она подчеркнула, что пришло время для прямого диалога Москвы и Киева.

За день до этого представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил готовность РФ к прямым переговорам с Украиной. Он добавил, что Москва согласна начать диалог с Киевом без предварительных условий.

Ранее журналисты назвали возможную причину, по которой США захотели выйти из переговоров по Украине.