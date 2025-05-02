Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нардеп Дубинский допустил скорую отставку Зеленского

Дубинский: Зеленский может уйти в отставку после подписания мирного соглашения
close
Thomas Peter/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский может в скором времени покинуть занимаемый пост, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем Telegram-канале.

По мнению парламентария, Москва и Вашингтон уже договорились о мирном урегулировании конфликта. В связи с этим от Киева требуется только поставить подписи в соответствующих документах.

«Разыгрывают как по нотам: договор о минералах — ЗАЭС (Запорожская атомная станция — «Газета.Ru») — перемирие. Мы тут просто статисты, от которых нужна подпись и ратификация», — написал Дубинский.

Также он не исключил, что Зеленский может сложить с себя полномочия главы государства через 30 дней после первичного подписания мирного соглашения. Как отметил законодатель, это может быть одним из условий перемирия, которые обсуждают РФ и США.

1 мая официальный представитель государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что американские власти больше не будут играть роль посредника в переговорах между РФ и Украиной. Она подчеркнула, что пришло время для прямого диалога Москвы и Киева.

За день до этого представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил готовность РФ к прямым переговорам с Украиной. Он добавил, что Москва согласна начать диалог с Киевом без предварительных условий.

Ранее журналисты назвали возможную причину, по которой США захотели выйти из переговоров по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами