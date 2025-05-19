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Вэнс заявил о множестве препятствий в урегулировании конфликта на Украине

Вэнс: в урегулировании конфликта на Украине существует много разных препятствий
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Matthias Schrader/AP

В урегулировании украинского конфликта имеется много разных препятствий. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе беседы с журналистами, пишет РИА Новости.

«Существует так много разных вещей, которые являются препятствиями, что трудно выделить что-то одно конкретное», — отметил он.

17 мая президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с российским и украинским коллегами боевые действия в зоне конфликта будут прекращены. По словам американского политика, он созвонится с лидером РФ в понедельник, 19 мая, в 10:00 (17:00 мск). Темой разговора станет прекращение «кровавой бани», которая стоит каждой стороне конфликта более 5 тыс. солдат еженедельно. После этого Трамп собирается переговорить с президентом Украины.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится 19 мая в 17:00 по московскому времени. В Кремле расскажут об итогах переговоров лидеров, добавил он.

Ранее в Британии заявили, что мирные переговоры ведут Украину к разделу страны Трампом и Путиным.

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Переговоры о мире на Украине
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