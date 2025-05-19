МИД: Россия в переговорах с Украиной четко следует позиции Путина

Захарова: РФ в переговорах с Украиной четко следует позиции Путина от 2024 года

Россия в переговорах по Украине следует позиции, озвученной президентом Владимиром Путиным в июне прошлого года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного юридического форума, передает ТАСС.

«Позиция нашей страны была четко артикулирована президентом РФ Владимиром Путиным 14 июня 2024 года», — сказала она журналистам.

Захарова также призвала посмотреть, «насколько системно, принципиально, логично действует наша страна в русле этих установок».

14 июня 2024 года Путин выдвинул свои условия для начала мирных переговоров с Украиной, главными из которых были два пункта: отказ Украины от вступления в НАТО и вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины.

В итоговом заявлении глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, РФ «приняла запрос к сведению».

Ранее Зеленский назвал главный итог переговоров Украины и РФ в Стамбуле.