Захарова уличила Киев в попытке изменить позицию по урегулированию конфликта

Захарова: РФ действует системно в вопросе урегулирования на Украине, а Киев нет

Российские власти действуют системно в вопросе урегулирования конфликта на Украине, Киев же, наоборот, постоянно меняет свою позицию. Об этом в ходе Петербургского международного юридического форума заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«И посмотрите, какое количество менял свою позицию киевский режим, — даже по стамбульским переговорам было видно. Утром одно, вечером другое, на следующее утро третье, и так постоянно», — заявила она.

До этого сенатор Совфеда Андрей Климов заявил, что Россия может пойти политико-дипломатическим путем урегулирования конфликта на Украине, однако больше не станет никому верить на слово.

Он отметил, что доверять противникам РФ в данный момент «крайне трудно». Климов отметил, что в данный момент российской стороной готовятся предложения по прекращению огня. После чего их будут сравнивать с украинскими предложениями.

19 мая посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что украинские власти перед заседанием в Стамбуле предприняли максимум усилий, чтобы сорвать переговорный трек.

Ранее Сибига назвал главное различие между Россией и Украиной после встречи в Стамбуле.