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В России высказались об урегулировании украинского конфликта с помощью дипломатии

Климов: РФ может пойти дипломатическим путем, но больше не станет никому верить
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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Россия может пойти политико-дипломатическим путем урегулирования конфликта на Украине, однако больше не станет никому верить на слово. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил сенатор Совфеда Андрей Климов.

Он отметил, что доверять противникам РФ в данный момент «крайне трудно».

«Если остановить боевые действия сейчас и ждать, когда сработает дипломатия — мы просто еще раз увидим неблагодарность. Проведение переговоров, решение вопросов путем дипломатии должны быть подкреплены гарантиями и соглашениями», — сказал Климов.

Сенатор указал, что речь идет о действиях, которые могли бы гарантировать безопасность Российской Федерации и не имели бы обратной силы.

«Как действуют американцы? Ведут переговоры, продолжая боевые действия. Я за то, чтобы использовать политико-дипломатические пути, но больше никому не верить на слово», — подчеркнул он.

Климов отметил, что в данный момент российской стороной готовятся предложения по прекращению огня. После чего их будут сравнивать с украинскими предложениями.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что украинские власти перед заседанием в Стамбуле предприняли максимум усилий, чтобы сорвать переговорный трек.

Ранее Сибига назвал главное различие между Россией и Украиной после встречи в Стамбуле.

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Переговоры о мире на Украине
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