Мирошник уличил Украину в попытке сорвать переговоры в Турции

Украинские власти перед заседанием в Стамбуле предприняли максимум усилий, чтобы сорвать переговорный трек. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, у любых переговорщиков есть принцип, который подразумевает срыв переговоров в том случае, если все детали обсуждаемых моментов будут вынесены в публичную плоскость.

«Я могу сказать, что перед заседанием в Стамбуле Украина предпринимала максимум усилий, чтобы сорвать переговорный трек и не допустить в принципе диалог между Москвой и Вашингтоном», — заявил он.

Посол добавил, что прямой диалог между Россией и Соединенными Штатами раздражает Украину. Мирошник подчеркнул, что украинская сторона кивает и пытается что-то произносить в русле «мирной риторики», при этом пытаются упираться всеми возможными средствами.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины.

В итоговом заявлении глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, РФ «приняла запрос к сведению».

Ранее Сибига назвал главное различие между Россией и Украиной после встречи в Стамбуле.