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МИД Финляндии заявил о необходимости снизить «потолок» цен на нефть из РФ

МИД Финляндии: «потолок» цен на нефть из РФ можно снизить до $40 за баррель
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Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

«Потолок» цен на нефть из России следует уменьшить до $40 за баррель с текущих $60, считает глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Ее цитирует финское издание Yle.

«Я бы сказала, что речь могла бы идти даже о $40. Но любое снижение в данном случае будет полезным», — сказала министр.

Она добавила, что возможное понижение стоимости топлива зависит от позиции США.

17 мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил введение «разрушительных» санкций против Российской Федерации в случае отсутствия сделки по Украине. По его словам, у РФ «сейчас тяжелая ситуация в экономике, цена на нефть низкая».

13 мая президент России Владимир Путин заявил, что ни одна экономика в мире не является самодостаточной. Однако, по словам главы государства, не нужно бояться возможных санкций, потому что кто боится — тот проигрывает.

Путин также подчеркнул, что ведущие экономики мира впадают в рецессию только для того, чтобы навредить России.

Ранее в Германии выступили против санкций в отношении «Северных потоков».

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