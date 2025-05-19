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В Германии выступили против санкций в отношении «Северных потоков»

В ФРГ назвали планы по санкциям против «Севпотоков» политикой «выжженной земли»
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Fabrizio Bensch/Reuters

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что планы введения санкций против российских трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» являются политикой «выжженной земли», которая вредит интересам ФРГ. Об этом он написал в социальной сети X.

Вайдель призвала канцлера Германии Фридриха Мерца образумить его коллегу по партии «Христианско-демократический союз», главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

16 мая фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз готовит новый пакет санкций в отношении Российской Федерации, в него войдут рестрикции против газопровода «Северный поток». Также она пригрозила снижением «потолка» цен на нефть из России.

19 мая верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что нельзя допустить возобновления работы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» для поставки энергетических ресурсов в Европу в будущем.

Ранее в ЕС сообщили о нехватке ресурсов для перехвата танкеров с нефтью России.

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